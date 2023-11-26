وزير التموين: زيادة أعداد مشتركى معرض نبيو للذهب والمجوهرات

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة في عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية، ممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا، وهناك مشترون أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

معرض نبيو للذهب

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات، أن معرض الذهب أصبحت له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.





وأشار وزير التموين إلى أن هناك مساعي لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وإفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات، وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة، والذهب متوفر في الأسواق، كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

وكانت قد أطلقت شركة "ماستر جولد" أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.

وأوضح مصطفى صابر، العضو المنتدب لشركة "ماستر جولد " في تصريحات له على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "نبيو" للذهب والمجوهرات المقام في مركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي أن الخدمة ستكون متاحة في المرحلة الأولى بفرع الشركة بالتجمع الخامس على أن يتم التوسع في باقي الفروع لاحقًا، على أن يتم التوسع في مرحلة مقبلة في المولات التجارية الكبرى.

وأضاف أن العميل يستطيع الشراء من كافة البطاقات الائتمانية، ومن خلال شاشة الماكينة، يتم تحديد وزن السبيكة والتى تبدأ من جرام إلى 10 جرامات، ومع قيام العميل بالضغط يتم تحديد السعر.

وأشار صابر إلى أنه تم الاتفاق مع بنك مصر لتوفير ماكينات pos للتسهيل على العملاء.

وأوضح أن شركة ماستر جولد تقوم بتصدير مشغولاتها الذهبية إلى المملكة العربية السعودية ودبي وفلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الذهب والحلي والمشغولات الذهبية تراجعت خلال الـ٩ شهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.158 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 4%.