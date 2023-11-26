الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: زيادة أعداد مشتركى معرض نبيو للذهب والمجوهرات

الذهب
الذهب

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة في عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية، ممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا، وهناك مشترون أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

معرض نبيو للذهب

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات، أن معرض الذهب أصبحت له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.
 

txt

بعد استقبال 170 الف طن خام مستورد وزير التموين: مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر والأسعار تتراجع في غضون أسبوع


وأشار وزير التموين إلى أن هناك مساعي لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وإفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات، وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة، والذهب متوفر في الأسواق، كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

وزارة التموين: أسعار الذهب بالسوق المحلية أصبحت تقترب من السعر العالمى

وكانت قد أطلقت شركة "ماستر جولد" أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.
وأوضح مصطفى صابر، العضو المنتدب لشركة "ماستر جولد " في تصريحات له على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "نبيو" للذهب والمجوهرات المقام في مركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي أن الخدمة ستكون متاحة في المرحلة الأولى بفرع الشركة بالتجمع الخامس على أن يتم التوسع في باقي الفروع لاحقًا، على أن يتم التوسع في مرحلة مقبلة في المولات التجارية الكبرى.
وأضاف أن العميل يستطيع الشراء من كافة البطاقات الائتمانية، ومن خلال شاشة الماكينة، يتم تحديد وزن السبيكة والتى تبدأ من جرام إلى 10 جرامات، ومع قيام العميل بالضغط يتم تحديد السعر.
وأشار صابر إلى أنه تم الاتفاق مع بنك مصر لتوفير ماكينات pos  للتسهيل على العملاء.
وأوضح أن شركة ماستر جولد تقوم بتصدير مشغولاتها الذهبية إلى المملكة العربية السعودية ودبي وفلسطين.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الذهب والحلي والمشغولات الذهبية تراجعت خلال الـ٩ شهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.158 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 4%.

الدكتور علي المصيحلي وزير التموين معرض الذهب معرض نبيو الذهب الذهب كبار المصنعين

مواد متعلقة

خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023

الأكثر قراءة

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

واشنطن بوست: حماس ستنهى مسيرة نتنياهو السياسية بأسوأ طريقة

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار وزارى بإبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية