الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التموين: أسعار الذهب بالسوق المحلية أصبحت تقترب من السعر العالمى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن أسعار الذهب في السوق المحلية أصبحت تقترب من السعر العالمى خاصة في ظل وجود حالة من التوازن في العرض والطلب على اقتناء  المشغولات الذهبية أو سبائك الذهب والجنيهات، الأمر الذى ساهم بشكل كبير  في عدم المغالاة في أسعار المعدن الثمين، كما كان يحدث من قبل  ، كما أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة 6 أشهر مقبلة، يساهم في زيادة المعروض من الذهب.

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شراء الذهب من أماكن مجهولة المصدر

وطالب ناجى في فرج  في تصريحات المواطنين بعد شراء الذهب من أماكن مجهولة المصدر أو المحلات غير المعتمدة  ضرورة التأكد من وجود دمغة مصلحة المصوغات والموازين التابعة للوزارة  على  المشغولات الذهبية أو السبائك،  لتجنب الغش وحصولهم على ذهب مطابق للمواصفات القياسي.

 

 

كانت قد انطلقت اليوم  فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجارى، بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس،  بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصناعة المهندس أحمد سمير ووزير  الثقافة والدكتور إبراهيم عشماوي واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين، إضافة إلى أكثر من 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية، كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه الوزير بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

 

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