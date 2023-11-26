القبض على شخصين بحوزتهما كيلو حشيش بحدائق القبة

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين بحوزتهما على «كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالي»، وبمناقشتهما اعترفا بالإتجار في المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية وعمل الأكمنة اللازمة في أماكن الترويج، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة ومبلغ مالى وهواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.