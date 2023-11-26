الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على شخصين بحوزتهما كيلو حشيش بحدائق القبة

متهم
متهم

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين بحوزتهما على «كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالي»، وبمناقشتهما اعترفا بالإتجار في المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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ضبط 133 قطعة سلاح و269 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

عقب تقنين الإجراءات القانونية وعمل الأكمنة اللازمة في أماكن الترويج، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة ومبلغ مالى وهواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

الحشيش حدائق القبة مديرية امن القاهرة وزارة الداخلية مخدر الحشيش

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