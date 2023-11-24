الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 12 «فرش حشيش» في الإسماعيلية

عاطل
عاطل

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار والمتعاطين بدائرة المركز.

وردت معلومات لمباحث مركز شرطة القصاصين، بقيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 12 فرشا من مخدر الحشيش، قبل توزيعهم على عملاءه بنطاق دائرة المركز.

كما ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره حوالي 22 ألف جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الإتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

مباحث مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية القبض على عاطل مخدر الحشيش مباحث مركز شرطة القصاصين

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