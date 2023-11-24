حبس عاطلين حاولا ترويج 500 طربة حشيش في غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها علي عملائهما، والتحفظ علي المواد المخدرة وإرسالها الي المعمل الكيماوي لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

معلومات سرية بقيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية برصد عاطلين أثناء قيامهما بمزاوله نشاطهما الاجرامي فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط 500 طربة بحوزة المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين واستهدافهما والقي القبض عليهما بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2،100،000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل ضبط بـ 230 طربة حشيش في العامرية

كانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة عدد 230 طربة من مخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته عدد 230 طربة من مخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.