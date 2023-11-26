صحة البحر الأحمر تعلن إنشاء ملف طبي عائلي لكل أسرة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر البدء في تنفيذ مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالبحر الأحمر، عن طريق البدء في إنشاء ملف طبي عائلي لكل أسرة في المنطقة.

وكشف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن بدء حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية، مشيرًا الي أن ذلك يهدف إلى فتح ملف طبي عائلي، يشمل تاريخ المرض والفحوصات الإكلينيكية لأفراد الأسرة، بإشراف الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية، وفريقه بالإدارات الصحية المعنية.

وأكد “العربي” أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف الطبي بمختلف التخصصات، ورعاية الأمهات الحوامل ومتابعة الأطفال والتطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات المعامل والتصوير الطبي للتشخيص والمتابعة الدقيقة للعلاج، لافتًا إلى خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الزوجية ورعاية كبار السن، إضافةً إلى برامج تثقيفية وتوعوية تعنى بالصحة الأسرية والتثقيف الصحي، والوحدات التى تشمل هذه المبادرة في البحر الأحمر هي: وحدة الامل بمدينة رأس غارب، وحدة الأحياء بمدينة الغرقة،وحدة سفاجا بمدينة سفاجا،وحدة الأمل بمدينة القصير، مركز طب الأسرة بمدينة مرسى علم، وحدة أبو رماد بمدينة الشلاتين.

وتابع أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الارتقاء بجودة الرعاية الصحية الأولية وتعزيز مفهوم الرعاية الشاملة للأسرة في المنطقة، بهدف تعزيز الصحة والعافية لكل فرد في المجتمع.