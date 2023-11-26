الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تاج الدين: نعمل على رفع كفاءة أساس تقديم الخدمات الطبية

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مؤسسات تقديم الخدمات الصحية لم تكن تملك كل الخدمات المطلوبة، وكانت المبادرات الرئاسية الرائعة لتحقيق وتغطية الفجوة بين ما يقدم وما هو مطلوب كان ملموسًا.

القضاء بقدر المستطاع على قوائم الانتظار

وأضاف تاج الدين، خلال كلمته بالملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، أنه بين كل احتياجات القطاع الصحي وبين قدرات وإنجازات القطاع تم عمل مبادرة "100 مليون صحة"، والوصول إلى القضاء بقدر المستطاع على قوائم الانتظار، بجانب متابعة دقيقة جدًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه دعم مالي غير محدود، والكشف المبكر عن الأورام، وصحة المرأة، ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الصحية.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك محاولات لتفعيل الإصلاح الصحي منذ زمن بعيد، ولابد من رفع كفاءة أساس تقديم الخدمات الطبية في المراكز والوحدات الصحية، واختصاصات طبيب الأسرة، مؤكدًا دور الإرادة السياسية الحاسمة بالدراسات المعمقة من الجوانب الاقتصادية والمالية، والبدء في تطبيق النظام الصحي الشامل.

المبادرات الرئاسية تغطية الفجوة ملموس ا تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

مواد متعلقة

عرض افتتاحي للملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

شئون الأسرى: قلقون بشأن 3300 معتقل جديد فى سجون الاحتلال.. ونرفض التسويف الإسرائيلى

سارة بدر: مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تتناول سبل إعلاء السلام

"القاهرة الإخبارية": حماس تستعد لإطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين بعد ساعة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

الدفاع المدنى بغزة يطلب تزويده بمعدات لانتشال الجثامين من أسفل الأنقاض

شئون الأسرى: إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 12 إسرائيليًا

"القاهرة الإخبارية": بدء وصول شاحنات المساعدات إلى شمال غزة

الأكثر قراءة

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

واشنطن بوست: حماس ستنهى مسيرة نتنياهو السياسية بأسوأ طريقة

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار وزارى بإبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية