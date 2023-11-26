الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عرض افتتاحي للملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

قدم الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، عرضا افتتاحيا حول إنجازات الهيئة ودورها الرئيسي في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى من هذه المنظومة الجديدة.

منظومة التغطية الصحية الشاملة 

ويأتي الملتقى تزامنًا مع مرور 4 سنوات على تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنظومة التغطية الصحية الشاملة من محافظة بورسعيد رسميًا، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

وحضر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول وشركاء نجاح المنظومة من كل الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة للعديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عدد من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية الملتقي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية عرض افتتاحي الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل

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