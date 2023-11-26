الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب بقالى الأقصر: يجب تقنين بيع السكر الحر وإتاحته على البطاقة

سكر
سكر

طالب سيف النصر نقيب البقالين بالأقصر، بضرورة الاسترشاد بـالبطاقة التموينية في عملية  تقنين بيع السكر  للمواطن، وذلك لضمان عدم إعادة بيعه بالسوق السوداء بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

وأوضح سيف النصر خلال تصريحات اليوم، أن هناك فئة من المواطنين تتعمد الوقوف أمام المجمعات الاستهلاكية مرات متكررة، وذلك  لشراء السكر بسعر منخفض عن السوق الحر، لإعادة بيعه والتربح من وراء ذلك.

توزيع السكر بالبطاقة التموينية 

واستطرد نقيب بقالي الأقصر، أنه بشأن الأزمات الطارئة لسلعة السكر، هناك مقترح بأن يوزع السكر الحر أيضًا بالبطاقة التموينية، ويدرج على سيستم البيع الحر نقدًا، بحيث يتم تسليم حصة البقال التمويني على حسب قيمة التأمين من نصف طن إلى طن سكر، ويقوم البقال بتوريد المبلغ نقدًا إلى وزارة التموين.

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وأضاف نقيب بقالي الأقصر، أنه في حالة تطبيق هذا المقترح، يتم تحديد الكمية المنصرفة لمستفيدي البطاقة التموينية من السكر الحر بعدد أفراد البطاقة، لتكون  من 2 كيلو  إلى 5 كيلو بحد أقصى، يدفع ثمنها المواطن نقدًا إلى البقال التمويني، ثم يقوم البقال بتوريد المبالغ المستحقة من بيع السكر إلى وزارة التموين.

وكذلك سلعتا الأرز والزيت لمن يرغب من أصحاب البطاقات التموينية، يتم تحديد حصة تصرف خارج البطاقة التموينية، يسدد ثمنها نقدًا  إلى البقال التمويني، وبدورة يقوم البقال التمويني بسداد المبالغ المستحقة من بيع السكر والأرز والزيت إلى وزارة التموين.

وأوضح سيف النصر أن تطبيق ذلك يعد عملية تنظمية تحد من الاحتكار المتزايد والذي تتعدد أشكاله،  وخاصة في ظل ما نمر به من أزمات اقتصادية متتالية تسود العالم أجمع، والجميع يسعى إلى تأمين الأمن الغذائي بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك القيام بحصر محلات الحلويات والكافيهات التي تمتلك سجلًا تجاريًا ويعتمد لها حصة أسبوعية أو شهرية من السكر مع تشديد  الرقابة والمتابعة من قِبل مديريات التموين بالمحافظات.

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