الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تنتهى من صرف المقررات التموينية للبقالين عن شهر نوفمبر

سلع تموينية
سلع تموينية

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر نوفمبر الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر.

وقالت وزارة التموين إنه يتم صرف السلع بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع على بطاقات التموين بأسعار مدعمة، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 65 مليون مواطن.

 صرف المقررات التموينية للبقالين عن شهر نوفمبر

يأتي ذلك في الوقت الذي توفر فيه  وزارة  التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كذلك طرح  السكر على بطاقات التموين ضمن العديد من السلع الأساسية، حيث يتم توفير أكثر من 65 ألف طن سكر شهريًا لأصحاب البطاقات التموينية بسعر الكيلو 12.5 جنيه، بالإضافة إلى طرح العديد من السلع على البطاقات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة في الأسواق الأخرى. 

التموين وزارة التموين صرف السلع التموينية أصحاب البطاقات التموينية المجمعات الاستهلاكية

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