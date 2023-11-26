الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبرز ملامح التطوير بمحور الحضارة

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمالها بالانتهاء من تطوير محور الحضارة الواقع جنوب العاصمة بطريق كورنيش النيل ضمن أعمال المحافظة للتطوير.

ويستعرض "الدستور" في تقرير أبرز ملامح التطوير التي تم الانتهاء منها بمحور الحضارة.

أولا أعمال الإزالة القائمة لإزالة التعارضات

تتواصل جهود محافظة القاهرة بالانتهاء من أعمال الإزالة، وأعلن حي مصر القديمة بوصول أعمال الإزالة التعارضات بمحور الحضارة لخلف قرية الفواخير بمنطقة المثلثة وانتهت الأجهزة التنفيذية من إزالة حي دار السلام القديم، وجار العمل على إزالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة.

ثانيا قرب تشغيل كوبري العاشر من رمضان العميد ابراهيم الرفاعي

وأعلنت محافظة القاهرة بقرب انتهاء أعمال توسعة كوبري العاشر من رمضان وتشمل الأعمال الحالية بدء أعمال تشغيل الكوبري بعمل حارة مرورية جديدة في اتجاه الملك الصالح، وفقًا للمخطط الشامل التنموي للمنطقة وجاء التطوير  بتحسين الخدمات وإضفاء المظهر الحضاري، ومرعاة الشكل التجميلي وتوفير محاور مرورية جديدة تحقيقًا للسيولة المرورية وتيسير حركة النقل إلى مناطق وسط المدينة وطريق الكورنيش.

ثالثا الشكل الجمالي وانشاء الحدائق

هيئة نظافة القاهرة لم تكن بعيدة من أعمال التطوير بمحور الحضارة جنوب العاصمة واعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة افتتاح حديقة الامل الجديدة خلف مجمع الأديان والمنطقة الأثرية والإسلامية بمسجد عمرو بن العاص.

الأعمال التجميلية لم تتوقف عند إنشاء حديقة الأمل وشملت الأعمال إنشاء الحديقة المتميزة الجديدة بالمنطقة ضمن خطة الهيئة بتكثيف المسطحات الخضراء والزورعات والأشجار والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للنخل الملوكي والنخل  المثمر الموجود بالحديقة.

أعمال تطوير محور الحضارة جائت وفقا توجية القيادة السياسية بتطوير شارع كورنيش النيل بالمنطقة العتيقة جنوب محافظة القاهرة بمصر القديمة ومنطقة الفسطاط وعمرو بن العاص.

محور الحضارة كوبري العاشر من رمضان حديقة الأمل محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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