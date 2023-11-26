مواعيد صوم الميلاد المجيد في الكنائس المسيحية 2023

تتصدر القائمة البحثية جوجل مواعيد صوم الميلاد المجيد في الكنائس المسيحية المختلفة، لعام 2023، وذلك بعد بدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم أولى أيام صوم الميلاد 2023.

صوم من الدرجة الثانية

وصوم الميلاد المجيد هو صومًا من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

مواعيد صوم الميلاد المجيد في الكنائس المسيحية لعام 2023



وتختلف مواعيد بدء صوم الميلاد بين الكنائس المسيحية المٌختلفة لعام 2023-2024، وفي هذا التقرير نُستعرض مواعيد بدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023:-

◄الكنيسة الأرثوذكسية

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد، لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

موعد بداية الصوم في كنيسة الروم الأرثوذكس

بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، في نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر حتي 24 ديسمبر 2023، ليحتفلون صباح 25 ديسمبر2023 بعيد الميلاد المجيد، إذ يترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد المجيد صباح 25 ديسمبر، ليستقبل عقب انتهاء قداس عيد الميلاد المجيد، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، على رأس وفد من الكنيسة الأرثوذكسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، لبطريرك الروم الأرثوذكس.

ويقول الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، في تصريحات له، عن سبب الصوم في صوم الميلاد المجيد عن جميع أنواع الأطعمة في الإسبوع الأخير: أنه تدخل الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية في الصوم الأربعيني اعتبارًا من 15 نوفمبر وحتي 24 ديسمبر، وحددت هذة المده اعتبارًا من المجمع المنعقد في القسطنطينية عام 1166 بأربعين يومًَا بعدما كان يمارس مده سبعة أيام وفي بعض الأماكن سبعة أسابيع.

وأشار إلى أن ممارسة الصوم وجددت في حياة الشعوب القديمة كوسيلة للسمو الروحي والترفع عن الملذات الدينوية،موضحًا أن ليس الصوم هو هدفًا بذاته إنما هو وسيلة لبلوغ الهدف، ولا الصوم هدفه الأختطاف النفسي والديني، وليس هو حرمانًا ولا كبتًا ولاجوعًا ولاجهادًا ضد النفس، إنما هدف الصوم هووسيلة لنتجه نحو الله قبل القيام بمهمه صعبة او لطلب الصفح عن الخطَأ.

موعد بداية الصوم في الكنيسة الكاثوليكية بمصر

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد لعام 2023، في 9 ديسمبر 2023، ويستمر نحو 15 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 24 ديسمبر2023، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر المقبل، «بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر»، بمشاركة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعددًا من النواب والمسؤولين.

مواعيد صوم الميلاد المجيد في كنيسة السريان الأرثوذكس

وبالنسبة للكنيسة السريانية فى مصر، فإنها تبدأ صوم الميلاد المجيد يوم ١٥ ديسمبر، لمدة ١٠ أيام، والذى ينتهى فى عيد الميلاد، يوم ٢٥ من الشهر نفسه، وفقًا للتقويم الغربى.

وقال الأب فيلبس عيسى، ربان الكنيسة السريانية فى مصر، إنه خلال هذا الموسم الروحى الغنى، تعيش الكنيسة المقدسة أفراحًا ومناسبات متعددة، وتتهيأ لاستقبال الرب يسوع فى قلبها المتعب من ظروف الحياة المضنية.

وأضاف: «نؤدى هذا الصوم استعدادًا لاستقبال ذكرى ميلاد الرب يسوع بالجسد. وتذكارًا لما كنا عليه قبل الميلاد من العيش فى حزن الخطية، وظلام الجهل، وعبودية إبليس، وتذلل الخليقة بانتظار الخلاص، فولد المخلص وفدانا بتجسّده- فنصوم هذا الصوم لنتنقى نفسًا وجسدًا، فنستحق استقبال ذكرى ميلاد الفادى».

وأكمل: «الصوم هو دلالة على طاعة الله وشرائعه، بالانقطاع الإرادى عن تناول أى طعام أو شراب مدة معينة من الزمن، وعن أنواع ثابتة حددتها الكنيسة منذ زمن بعيد»، مشيرًا إلى أن «الصوم ٣ درجات، فهو عام وخاص وخاص للغاية».

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