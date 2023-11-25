كيف تستقبل الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد 2023؟

يكثر البحث خلال الفترة الحالية على محرك البحث جوجل، عن موعد صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي تتأهب له الكنائس المسيحية المختلفة.

إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

إقامة القداسات الإلهية

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

◄رفاع صوم الميلاد 2023

ويعرف اليوم الذي يسبق الصوم برفاع صوم الميلاد، والمقصود «بالرفاع»، هو اليوم السابق على بدء الصوم.

والمقصود بالرفاع هو ورفع القلب إلى الله "بالتوبة" والإستعداد " للتدريب" على ترك خطية محبوبة أو عادة شريرة، والتدريب على اكتساب فضيلة جميلة.

◄شهر كيهك 2023

ويتميز صوم الميلاد المجيد لعام 2023، أنه يتخلله شهر كيهك، والذي يعرف بـ شهر التسابيح والألحان المبهجة الجميلة

◄تاريخه

وصوم الميلاد بوضعه الحالي فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أدخلــه البابا خرستوذولـس البطريـــــرك الـــ "66" (1046- 1077) في القرن الحادي عشر فى قوانينه التي حدد بها الأصوام المفروضة.

وقال وقت ذلط: "كذلك صوم الميلاد المقدس من عيد مار مينا في خمسة عشر يوما من هاتور إلى تسعة وعشرين يوما من كيهك،أما ابن السباع فيذكره ويعلل سببه قائلا: "صوم الميلاد المجيد سببه هو أن السيدة الطاهرة أم النور مريم البتول كانت في الشهر السابع ونصف من حملها الطاهر بالبشارة المملؤة خلاصا للعالم، قد كثرت تعييرها والشكوك فيها من يوسف النجار وغيره بكونها كانت تدعي البكورية وقد وجدت حبلى، ولذا صامت شهرأ ونصفأ باكية حزينة على ما تسمعه من التعيير.