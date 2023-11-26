تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و412 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وصل لـ9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 412 شاحنة و45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 165 شاحنة و30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 247 شاحنة، 15 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة السفينة الحرية، كما شهد ميناء نويبع بالأمس تداول 710 أطنان بضائع و113 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وأور، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 630 راكبًا بموانيها.



في سياق آخر يستعد مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الأحد، لاستقبال 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، يصلون على متن 36 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 113 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل.

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 10 رحلات من بولندا، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلتان من بلجيكا، و3 من إيطاليا، ورحلة من ليتوانيا، وأخرى من هولندا، ورحلة داخلية، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلة واحدة من التشيك.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضي، وحتى الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة، وقضاء إجازاتهم على شواطئ المدينة.