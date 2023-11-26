مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة بشكل يومي في مختلف محافظات مصر التي تختلف فيها اوقات الصلاة من محافظة لأخرى لاختلاف خطوط الطول والعرض.



نعرض في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في عدد من محافظات مصر.



مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:58 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:36 م

موعد أذان المغرب: 4:55 م

موعد أذان العشاء: 6:17 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:04 ص

موعد أذان الظهر: 11:47 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:55 ص

موعد أذان الظهر: 11:38 ص

موعد أذان العصر: 2:29 م

موعد أذان المغرب: 4:49 م

موعد أذان العشاء: 6:11 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:57 ص

موعد أذان الظهر: 11:41 ص

موعد أذان العصر: 2:34 م

موعد أذان المغرب: 4:53 م

موعد أذان العشاء: 6:15 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:59 ص

موعد أذان الظهر: 11:44 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 4:57 ص

موعد أذان الظهر: 11:44 ص

موعد أذان العصر: 2:42 م

موعد أذان المغرب: 5:02 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:52 ص

موعد أذان الظهر: 11:40 ص

موعد أذان العصر: 2:40 م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:47 ص

موعد أذان الظهر: 11:37 ص

موعد أذان العصر: 2:38 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:17 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 11:36 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:17 م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:49 ص

موعد أذان الظهر: 11:32 ص

موعد أذان العصر: 2:23 م

موعد أذان المغرب: 4:43 م

موعد أذان العشاء: 6:05 م