يا مفرج كل همٍ وكربٍ.. أدعية السنة النبوية فى حالة الضيق

دعاء الرسول عند الضيق تحتاج له الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض لما تمر به من ضيق كبير، بسبب ما تشهده غزة من قصف عنيف؛ لذا يبحث الكثير من الناس عن دعاء الرسول عند الشدة والضيق، بسبب المشاكل والتعب الذي يواجهونه في حياتهم، وشعوهم بالعجز التام وعدم قدرتهم على مساعدة أشقائهم في فلسطين، ومن ثم فهم يبحثون عن ملاذ وحيد هو اللجوء إلى الله بالدعاء الذي أوصانا به الرسول عند الشدة، ليخلصهم من مخاوفهم ويفتح صدورهم ويطمئن قلوبهم.

دعاء الرسول عند الضيق

الله سبحانه وتعالى هو القادر على إنقاذنا من الحزن والضيق والهموم التي نعاني منها، لذلك يجب أن نثق به وألا نفقد الأمل وأن لا نيأس من رحمته ولا نقنط من فرجه، وفي السطور الآتية نتقد لكم أهم ما ورد في السنة النبوية لتفريج الكرب والتخلص من الضيق.

أدعية السنة النبوية في حالة الضيق

ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أدعية في الضيق والكرب ومنها مايلي:



"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال".

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب « لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم ».

” اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربى، إلي من تكلني، إلي غريب يتجهمني؟، أم إلي قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليا فلا أبالى، ولكن رحمتك هي أوسع لي”.

” اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والأخرة ورحيمهما، أن ترحمني فارحمني رحمة تغني بها عن رحمة من سواك”

دعاء الضيق من السنة المحمدية