ينشغل العالم كله من رجل وسيدة وشاب وبنت بما يحدث لاهل فلسطين الحبيبة وتزايد عدد الشهداء والمصابون يوما بعد يوم ويبحث الجميع عن صيغ دعاء لاهل فلسطين وغزة ؛ لدعمهم ومؤازرتهم في محنتهم، التي نرجو من الله تعالى أن يكون النصر حليفهم.

دعاء لفلسطين وغزة

اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

دعاء لفلسطين قصير

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهمَّ ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدوان.

اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم اجعل النصر قريبًا والفرج يأتيهم.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين.

دعاء لاهل غزة طويل

يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم.

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم لا ترفع للصهاينة المحتلين في القدس وغزة راية، ولا تحقق لجيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يا رب العالمين لجميع الناس آية".

دعاء لفلسطين طويل

اللهم اقتل من قتل المسلمين.

ربنا يا قدير يا حكيم يا جبار يا الله اصلحنا دنيتا ودينا.

اللهمَّ انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزَّهم.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر

اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

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دعاء للمجاهدين في فلسطين

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين.

اللهم سدد رميهم وانصرنا على الصهاينة.

اللهم انصر المرابطين في بيت المقدس.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

دعاء لشهداء فلسطين

اللهم عليك بكل من تخاذل وجبن أمام أعدائك ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبه الطاهرين أجمعين.

اللهم ثبت عبادك المخلصين في لبنان وفلسطين والشيشان وأفغانستان والعراق اللهم ارسل السكينة على قلوبهم قوي عزمهم وارادتهم حبب فيهم روح الشهادة يامن قلت ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله أمواتا لأنك يا ربنا قلت بل أحياء عند ربهم يرزقون.

اللهم يا قهار يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اجمع أمة الإسلام والمسلمين على الوحدة والجهاد في سبيلك يالله يا رب العزة والجلال يا واحد يا احد يا صمد اللهم آمين.