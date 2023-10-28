السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" يالله أعز المرابطين المستضعفين فى فلسطين".. دعاء لأهل غزة بالنصر والصمود

غزة
غزة

 تتوالى اعتداءات وقصف الاحتلال الغاشم لأهل غزة، وبالأمس بدء الاجتياح البري، وفوق القتل والتهريب والموت، قرر الاحتلال قطع سبل الاتصالات والانترنت بغزة، لذا لا يسعنا إلى الدعاء لأهل غزة وفلسطين بالصمود والنجاة من بطش الاحتلال.

 الدعاء لأهل غزة بالصمود

يتمنى الجميع دعاءً لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة، وقد أصبح هذا الدعاء من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الناس. فقد أصبح الدعاء لأهل فلسطين عبادة مهمة يجب على الجميع أن يلجأوا إلى الله تعالى بها. وعلينا أن نتكرر دومًا هذا الدعاء: "اللهم أرِنا عجائب قدرتك في حماية أهل فلسطين وسدّ رميهم وانصرهم على الأعداء".

 

"رحماك بغزة يا الله.. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم لا ترفع للكيان الصهيوني المحتل في القدس وغزة راية، ولا تحقق لجيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يا رب العالمين لجميع الناس آية".

 

دعاء يقول: "يا رب انقطع الرجاء إلا منك يا الله، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك.. فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك".

دعاء آخر لأهل فلسطين لصد الهجوم على غزة

 

- يا الله، نرجو منك النصر لأهل فلسطين على من يعاديهم. يا الله، احفظهم وثبت أقدامهم على الأرض. يا الله، اجعل نار أعدائهم تنطفئ واجعل السلام يعم المسلمين.

- يا الله، ارزق أهل فلسطين النصرة والعزة والقوة والغلبة في قلوب أعدائهم. يا الله، اشف جراحهم وافرج عن أسراهم. يا الله، انصر مجاهديهم في سبيلك في البر والبحر والجو. آمين.

دعاء للمرابطين في فلسطين والأقصى

- يا الله، اجعل نار المسلمين تحرق أعداء الإسلام. يا الله، احفظ المسجد الأقصى من المؤامرات.

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 يا الله، انتقم من قتلة المسلمين. يا الله، انصر شعب فلسطين على أعدائك، الصهاينة.

- يا الله، انصر المرابطين المستضعفين في فلسطين. يا الله، احفظ أرواحهم وأبنائهم واردهم إلى ديارهم بأمان وكرامة. يا الله، فرج همومهم في هذا الشهر الكريم. 

دعاء الغوث لأهل غزة 

- يا الله، أنت السامع للسر والنجوى، والكاشف للضر والبلوى. يا الله، أنت من حوائجنا عنده مقضية. 

يا الله، أنت مسبب الأسباب وقاهر الأعداء وهازم الأحزاب. يا الله، أنت منزل الشتاء ومخرج الأموات وهازم الذات. 

يا الله، كاشف الكرب وسميع عليم. يا باني السماء بغير عمد، ما مسير الأرض بغير عون.

 

 

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