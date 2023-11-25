شاب: توفير فرص عمل للخريجين أبرز مطالبي من رئيس مصر القادم

قال أحد المواطنين يدعى محمد سالم، إن فرص العمل في مجالات عديدة أصبحت صعبة حيث إنه يتمنى أن يعمل رئيس مصر القادم وحكومته على هذا الأمر ويوفر فرص عمل للشباب الخريجين واستثمار طاقاتهم وفتح وتوسيع المجالات المختلفة لتعم الفائدة على الاقتصاد المصري وعلى المصريين وتقليل البطالة.

وأضاف خلال تقرير مصور رصدت من خلاله "الدستور" آراء المواطنين حول هذا الصدد ومتطلباتهم من الرئيس الجديد الذي سينجح في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل: "أن عجلة الإنتاج ستدور بسواعد أبناء الوطن وبالشباب".

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

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