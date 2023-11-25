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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

2 ديسمبر.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "وبقينا اتنين" لشريف منير ورانيا يوسف

مسلسل وبقينا اتنين
مسلسل وبقينا اتنين

تنطلق أولى حلقات مسلسل "وبقينا اتنين"، يوم السبت المقبل الموافق 2 ديسمبر على شاشة قناة  ON E الفضائية، ليخوض به كلا من النجم شريف منير، والنجمة رانيا يوسف، ضمن منافسة مسلسلات الأوف سيزون، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

موعد عرض أولى حلقات مسلسل وبقينا اتنين 

ويعد مسلسل "وبقينا اتنين" من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل تكتبه أمانى التونسي، ويخرجه طارق رفعت، وتنتجه شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكرى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي سياق متصل، يواصل نجوم العمل تصوير المشاهد في عدة أماكن متفرقة بمنطقة السادس من أكتوبر وعدد من شوارع القاهرة المختلفة، بقيادة المخرج طارق رفعت، الذي يجرى عمليات المونتاج والمكساج لمشاهد العمل الدرامي الجديد بالتزامن مع تصوير الأحداث.

تفاصيل أحداث مسلسل وبقينا اتنين 

وينتمى مسلسل وبقينا اتنين إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يتكون من 20 حلقة، وينتمي للدراما الإجتماعية النفسية في شكل لايت كوميدي، إذ يناقش ما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات  ومراحل نفسية.

صناع وأبطال مسلسل وبقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل وبقينا اتنين حول العلاقات الأسرية والزواج، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسي، وإنتاج كريم أبوذكري برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج طارق رفعت.

موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين انطلاق أولى حلقات مسلسل وبقينا اتنين مسلسل وبقينا اتنين وبقينا اتنين على قناة ON تفاصيل مسلسل وبقينا اتنين 2 ديسمبر

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