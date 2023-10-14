السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رانيا يوسف لـ"الدستور": دوري مختلف في "وبقينا اتنين"

كواليس مسلسل وبقينا
كواليس مسلسل وبقينا اتنين

يواصل أبطال مسلسل "وبقينا اتنين" تصوير المشاهد في اللوكيشن بإحدى الفيلات بالطريق الصحراوي. 

بطولة رانيا يوسف وشريف منير

وقالت الفنانة رانيا يوسف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها تلعب دور مختلف تماما ولم تقدمه من قبل، لافتة إلى أنها تحمست بشدة لموضوع المسلسل.

ولفتت إلى أن العمل يجمعها بشريف منير الذي تشعر بكيميا خاصة في التعاون معه، وأن هناك مشاهد تجمعها بشريف منير أشبه بمشاهد القط والفار. 

مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل وبقينا اتنين من المقرر عرضه ضمن منافسات موسم شتاء 2023 عبر إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة. 

المسلسل مكون من 20 حلقة  و كان يحمل اسما مسبقا وهو "قائمة الأماني"، قبل أن يتم تغييره إلى “بقينا اتنين” مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير ومجموعة من النجوم مثل رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت
ويتناول المسلسل صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية.

انتهت رانيا يوسف مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "كتف قانوني".

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي وشيرين رضا، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، دينا، انتصار، عبير الشاعر، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، محمد رضوان وآخرين، وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وأحمد رمزى، وإخراج سامح عبد العزيز.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف كان مسلسل "عالم تاني"، بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده وآخرين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

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