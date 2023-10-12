الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رانيا يوسف تنتهي من تصوير مشاهدها فى فيلم "كتف قانوني" (فيديو)

الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن انتهائها مساء اليوم من تصوير جميع مشاهد فيلمها الجديد “كتف قانوني” استعدادًا لعرضه فى السينمات، وذلك من خلال فيديو جديد لها نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

ونشرت رانيا يوسف فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام من كواليس التصوير وعلقت عليه قائلة: "‏آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني"، وظهرت فى الفيديو وهي ترتدي فستانا قصيرا.

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

أحدث أعمال رانيا يوسف

وبدأت رانيا يوسف وشريف منير مساء أمس الأربعاء تصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد بقينا اتنين والذى كان يحمل اسم قائمة الأماني قبل تغييره.

 

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم ميمي جمال وعمرو وهبة ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، والذى سبق وقدم مع شريف منير مسلسله الأخير إيجار قديم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

كشفت السيناريست أماني التونسي عن تفاصيل مسلسل "بقينا اتنين"، والذي سيكون من بطولة الفنان شريف منير، والفنانة ورانيا يوسف، وعدد آخر من النجوم.

 

وقالت إن "المسلسل بيتكلم عن صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، ويتسم المسلسل بالاجتماعي النفسي اللايت كوميدي، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية بالمواقف".

وانطلق تصوير مسلسل "بقينا اتنين" للفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، ومن المقرر أن يعرض الفترة المقبلة، وتعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من الرواج الفني سواء في عالم السينما أو الدراما، وتنتظر عرض أفلام جديدة لها خلال في الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية.

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