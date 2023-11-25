السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لاجئون في أوطانهم.. "القاهرة الإخبارية" توضح أحوال العائدين لمنازلهم مع ساعات الهدنة الإنسانية

عودة النازحين إلى
عودة النازحين إلى شمال القطاع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا عن قطاع غزة وسكانه، كشفت خلاله عن أحوالهم عقب عودة النازحين إلى شمال القطاع ومنزلهم مرة أخرى، مؤكدةً أنهم لاجئين في وطنهم فرّوا من منازلهم واحتموا بجدران المدارس والمستشفيات التي ترفع راية الأمم المتحدة عسى ألا يطالها الموت.

وأكدت القاهرة الإخبارية، في تقريرها، أنه مع ساعات الهدنة الإنسانية المؤقتة هرولوا إلى منازلهم في اشتياق فوجدوها مجرد ركام، فيصرخ أحد سكان القطاع مؤكدًا “قتلوا كل شيء”.

وقال أحد سكان شمال القطاع: “جئنا اليوم إلى بيوتنا فلم نجدها إلا هباءً منثورًا حجارة صغيرة لم نجد فراش أو متاع أو حتى شنط المدارس الخاصة بالاطفال”.

ووقال أحد الشباب الذي فر إلى إحدى مدارس الأونروا هربا من الموت ومع بدء الهدنة عاد سعيدا إلى منزله فلم يجده حيث قال: “كنا في مدارس الإيواء وعدنا لنرى منازلنا ومثلما ترون هذه هي الصورة”.

وقالت سيدة فرت إلى خان يونس هربًا من عمليات جيش الاحتلال، وعندما عادت وجدت منزلها تحول إلى حطام، وعلقت قائلة: “نزحنا على خان يونس وعدنا مع الهدنة ووجدنا كوارث ليست كوارث طبيعية أو أفعال بشر”.

“الحمد لله”.. نسمعها دائمَا في كلماتهم وقلوبهم حتى وهذه الأم الحزينة تبكي ألما تشكر الله على انهيار منزلها ومنازل عائلتها ودموعها تصف قسوة الدمار وعلقت قائلة: “راح بيتي وبيت أولادي وبيت أسلافي.. لكن الحمد لله على كل حال”.
 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة النازحين شمال القطاع

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