السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": هيئة الأسرى ليس لديها أى معلومات عن هوية المحررين الفلسطينيين

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من أمام محيط سجن عوفر بالضفة الغربية، إنه حتى الآن لم تتسلم هيئة شئون الأسرى والمحررين ما يسمى بالكشوفات لمن هم الأسيرات والأسرى الأشبال الذين تتضمنهم للهدنة الإنسانية في قطاع غزة في يومها الثاني.

 

وأضافت خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الانتظار هو سيد الموقف حتى الآن، حيث لا توجد أي إشارات أو علامات تدل على أن الأسيرات الآن هم في سجن عوفر، والآن فقط هيئة شئون الأسرى والمحررين عقدت عصر اليوم مؤتمرًا صحفيًا قالت فيه إنه لا توجد أي معلومات نكتشف من خلالها الأسرى أو الأسيرات الذين تتضمنهم الكشوفات.

 

وأوضحت أن جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين بأن هناك من يريد أن يتسلمهم من مدينة أريحا ورفضت هيئة شئون الأسرى والمحررين وقالت إن الاستقبال سيكون من بلدة بيتونيا.

 

وأكدت أن هناك تضاربًا بالحديث حول استقبال الأسيرات من معتقل عوفر أو من مدينة أريحا إلى ساحة بلدية بيتونيا، أو حتى في ساحة بلدية البيرة، مشيرةً إلى أن كل هذا يضع الإعلام وحتى المسئولين بحالة من الشكوك، خاصة أن قوات الاحتلال لم تفصح عمن هم الأسرى والأسيرات فقط أُعلن عن أعدادهم، حيث قال رئيس شئون هيئة الأسرى والمحررين قدروة فارس، إن عدد الأسرى والأسيرات هو فقط 39 وليس حسب ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلي عن 42 أسيرًا وأسيرة سيكون المفرج عنهم.

 

وذكرت أن جميع الحشود العسكرية والأمنية، ما زالت متواجدة أمام محيط معتقل عوفر وحتى في داخله، كما أن هناك العديد من سيارات الجيب والآليات العسكرية تتمثل بنحو 8 جيبات عسكرية، إضافة إلى وجود قوة راجلة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بين الحين والآخر، موضحةً أن التحركات منذ الساعة العاشرة صباحًا بدأت هذه القوات تملأ المكان وهي على مقربة من باب المعتقل. 

القاهرة الإخبارية سجن عوفر الضفة الغربية الأسيرات والأسرى هيئة الاسرى والمحررين بلدية البيرة بلدية بيتونيا

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