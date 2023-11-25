كيما تستضيف ندوة توعوية بعنوان "صوتك مستقبلك.. انزل شارك"

نظمت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتعاون مع مركز إعلام أسوان، ندوة تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك "

وذلك في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".

وذلك بحضور المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة الجنايات الأسبق والدكتور أحمد إبراهيم الباحث بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة.

تستهدف الندوة حث المواطنين على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل.