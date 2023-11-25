السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة مبنى حى دار السلام القديم جنوب القاهرة

انتهاء إزالة مبنى
انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام

أعلنت محافظة القاهرة استكمال أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل والانتهاء من إزالة مبنى حي دار السلام القديم. 

وقالت المنطقة الجنوبية، في بيان لها، إن الأجهزة التنفيذية بالمنطقة وبحي مصر القديمة، تواصل أعمال الإزالات لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كل التعارضات الخاصة للمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة، طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

انتهاء إزالة حى دار السلام 

وأعلنت المنطقة عن انتهاء الأجهزة التنفيذية من إزالة حي دار السلام القديم، وجار العمل على إزالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة.

وكانت قد أشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة التعارضات والمضي قدما في زيادة نسب تنفيذ الأعمال، استكمالا لأعمال الإزالات التي بدأتها المنطقة على مدار اليومين الماضيين.

واستكمالا للجهود، تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم ميدانيا أعمال الإزالات بشارع الفسطاط، ضمن تطوير طريق الكورنيش بحي مصر القديمة، وأحد تعارضات توسيع الطريق القادم من منطقة جامع عمرو وقصر الشمع المتجه إلى الكورنيش وتوسعة كوبري العاشر.

انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام
انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام
انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام
انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام
انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام
انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام
انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام
انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام
انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام
انتهاء إزالة مبنى حي دار السلام
حي دار السلام ازالة تعارضات محور الحضارة جنوب محافظة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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