السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت  قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 14 فلسطينيا من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، كما اقتحمت محافظة سلفيت واستخدمت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة  فلسطيني.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيًا من مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرق نابلس، بعد دهم وتفتيش منازلهم، وهم: عزيز أبوسعدة، وركان الشوبكي، وثائر قنديل، ومحمد ماهر العجوري، ومهدي مرشود، وسامح عرايشة، ومحمود أسليم، ومحمد زكي أبداح، وغسان أبوسالم، وأبوجهاد شرقاوي، وأبويوسف شرقاوي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة شبان آخرين سلّموا أنفسهم على حاجز بيت فوريك العسكري، بعدما اعتقل الاحتلال أقرباء لهم، لإجبارهم على تسليم أنفسهم.

بدورها، أضافت مصادر طبية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على أحد المواطنين، وفتشت إحدى مركبات الإسعاف، وأعاقت وصولها إلى داخل المخيمين.

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اقتحام سلفيت وإطلاق الرصاص الحي 

وفي محافظة سلفيت شمال غرب الضفة، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة قراوة بني حسان غرب المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن "مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، تخللها إطلاق الرصاص، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في القدم". استشهد طبيب، اليوم السبت، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.   

يشار إلى أنه صباح اليوم السبت استشهد نجل القائم بأعمال محافظ جنين الطبيب شامخ كمال أبوالرب "25 عاما"، وأصيب شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب المحافظة.   

وحسب وكالة "وفا" فإن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.

تأتي الأحداث في الضفة الغربية المحتلة مع دخول العدوان الإسرائيلي قطاع غزة يومه الـ50 تواليًا، تزامنًا مع ثاني أيام التهدئة الإنسانية المؤقتة مع توقف الغارات الجوية، وحدوث خروقات إسرائيلية بإطلاق النار في الأطراف الشرقية، مع ترقب الإفراج عن دفعة إضافية من الأسرى في إطار صفقة التبادل الجزئية.

الضفة الغربية نابلس 14 فلسطينيا اعتقال الإحتلال الإسرائيلي محافظة سلفيت

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