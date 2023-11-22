عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم طولكرم فى الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مدينة طولكرم من جهتها الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال طولكرم من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين وقرية طورة جنوب غرب المحافظة.