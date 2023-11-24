"القاهرة الإخبارية" ترصد خروج الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الضفة الغربية

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أنها ترصد خروج الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الضفة الغربية.

الحرب بغزة

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن مصدر مصري رفيع المستوى أعلن نجاح اليوم الاول للهدنة ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر.

الموقف المصري

والجدير بالذكر، أن الموقف المصري الحازم لعب دورًا كبيرًا في إجبار إسرائيل على قبول الهدنة والعمل بها، وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل في الالتزام بمبادئ الهدنة الأيام المقبلة.