الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" ترصد خروج الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الضفة الغربية

سجن عوفر
سجن عوفر

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أنها ترصد خروج الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الضفة الغربية.

الحرب بغزة 

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن مصدر مصري رفيع المستوى أعلن نجاح اليوم الاول للهدنة ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر.

الموقف المصري 

والجدير بالذكر، أن الموقف المصري الحازم لعب دورًا كبيرًا في إجبار إسرائيل على قبول الهدنة والعمل بها، وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل في الالتزام بمبادئ الهدنة الأيام المقبلة.

القاهرة الإخبارية الدور المصري في الأزمة عاجل الأسرى الفلسطينيين قناة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

إسماعيل هنية: موقف الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسما فى خطابه بالمهرجان المصرى الحاشد

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمني!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

وائل لطفي

نفايات إلكترونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء