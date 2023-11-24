حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة وإنجاحه طالما التزمت إسرائيل

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، إن الحركة ملتزمة بتنفيذ اتفاق الهدنة وإنجاحه طالما التزم العدو-الاحتلال الإسرائيلي- بتنفيذه.

إسماعيل هنية: نرحب باستمرار المساعي الحميدة ومواصلة الجهود لإنهاء العدوان الصهيوني

وأضاف هنية، خلال كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "كما ترحب الحركة باستمرار المساعي الحميدة ومواصلة الجهود لإنهاء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن ذلك مقرون برفع الحصار الشامل عن غزة وتبادل الأسرى، ووقف الاعتداء على المسجد الأقصى، وتمكين الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة حقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.