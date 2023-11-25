قبل انطلاقه.. برنامج فعاليات مؤتمر "الفعل الثقافي في زمن التحولات" بالفيوم

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعد غد الإثنين، فعاليات المؤتمر الأدبي الثالث والعشرين لأدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بالفيوم بعنوان "الفعل الثقافي في زمن التحولات" دورة الأديب الراحل حمدي أبو جليل، وذلك بفندق كلية السياحة والفنادق التابع لجامعة الفيوم، على أن تستمر فعالياته على مدار أربعة أيام.

وقبل انطلاقه.. ننشر جدول فعاليات مؤتمر "الفعل الثقافي في زمن التحولات" بالفيوم..

اليوم الأول

تتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة افتتاحية وتشمل كلمات كل من الشاعر محمد شاكر أمين عام المؤتمر، الشاعر محمد حسني إبراهيم رئيس المؤتمر، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى، الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الأدباء وهم محمد حسني إبراهيم، اسم الأديب الراحل حمدي أبو جليل، محمد الشرقاوي، زينب أبو سنة، سعيد الصاوي، دعاء عبد المنعم، وصبري رضوان، ويقام على هامش الافتتاح عرض فني لفرقة الفيوم للموسيقى العربية.

كما تنطلق الفعاليات أيضا بمناقشة كتاب ''الشخصية المكرمة'' للأديب الراحل حمدي أبو جليل.. دليل القارئ إلى كاتب استثنائي، إعداد وتقديم الأديب عصام الزهيري، ويشارك بها الدكتور يسري عبد الله، والشاعر أشرف أبو جليل، والناقد شعبان يوسف.

اليوم الثاني

يشمل المحور البحثي الأول بعنوان ''الإبداع والتحولات المعرفية والبيئية والتقنية''، ويشارك بها د. أيمن تعيلب، د. شريف الجيار، د. معتز سلامة، ويديرها الناقد سيد الوكيل، حيث يقام اليوم الثاني بمكتبة الطفل والشباب بطامية.

بينما تبدأ فعاليات المحور البحثي الثاني تحت عنوان ''التلقي ومفارقات الزمن الرقمي'' بمشاركة د. عايدي علي جمعة، والحسن زكي، ونورا غنيم، د. محمد سيد عبد التواب، ويديرها الأديب أحمد قرني.

وفي نفس اليوم تعقد أمسية قصصية تديرها الأديبة ميرفت ياسين، وأخرى شعرية يديرها الشاعر أسامة سند، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، بمكتبة الفيوم العامة؛ ترامنا مع أمسية أخرى يديرها الشاعر ربيع شكري، بمصاحبة الفنان أحمد صالح، بمكتبة الطفل والشباب بسنورس.

اليوم الثالث

تبدأ فعاليات المحور البحثي الثالث بعنوان ''المثقف وسؤال الهوية والتنوير'' بنقابة الزراعيين بالفيوم، بمشاركة د. هشام محفوظ، د. سعيد الوكيل، د. شوكت المصري، د. شريف حتيتة، ويديرها د. أشرف عبد الكريم، يعقبها المحور البحثي الرابع بعنوان ''قراءات الأداء وإمكانيات التطوير''، بمشاركة د. طارق منصور، د. عمر صوفي، د. أحمد صلاح كامل، والأديب أحمد عامر، ويديرها القاص عويس معوض.

يليها أمسية قصصية يديرها الروائي محمد جمال الدين، ثم أمسية شعرية يديرها الشاعر محمد عصمت، بمصاحبة الفنان حسن زكي، بمكتبة الفيوم العامة، بالتزامن مع أمسية شعرية أخرى يديرها الشاعر محمود عبد المعطي، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، بمكتبة الطفل والشباب بطامية.