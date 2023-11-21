قصور الثقافة تناقش خطوات تجهيز معرض فني في ختام منتدى نقل الخبرة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، أمس الاثنين، فعاليات المحور السابع "الإبداع البصري" من محاور منتدى نقل الخبرة، الذي قدمته الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏"أونلاين" في الفترة من 2 أكتوبر وحتى 20 نوڤمبر الجاري، بهدف تطوير مهارات العاملين بكافة الأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

تناول د. بدوي مبروك - مدير المعارض بالإدارة العامة للفنون التشكيلية، خلال المحاضرة الختامية كيفية تنظيم وإعداد المعرض الفني، مشيرا إلى ضرورة التفكير الجيد في الرسالة المراد توصيلها إلى الجمهور، سواء كانت احساس معين أو تقنية فنية جديدة.

وعن معايير نجاح المعرض الفني أشار "مبروك" أن هناك عدة عوامل من أبرزها أن تكون الفكرة أكثر تحديدا، وذلك من خلال تحقيق الترابط والتناغم بين الأعمال الفنية وجعلها تبدو ككيان واحد، هذا بالإضافة إلى اختيار التوقيت الزمني المناسب لإقامة المعرض، وذلك يتم قبل التجهيز بحوالي شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضاف أنه لابد من اختيار أفضل الأعمال الفنية لعرضها سواء كانت رسوم أو منحوتات أو أعمال يدوية من أجل إثراء المعرض وجذب عدد أكبر من الجمهور.

وأكد في ختام حديثه على أهمية خطوة الدعاية والنشر من أجل للترويج للمعرض وتحقيق مزيد من الانتشار وذلك من خلال توزيع المطبوعات والنشرات الإعلانية، ونشر الأخبار في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

رئيس قصور الثقافة يشهد حفل تخرج "ابدأ حلمك" بالخارجة

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء أمش الاثنين، بسينما هيبس، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وبدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ووجه المدير الفني للمشروع الشكر إلى وزارة الثقافة والهيئة وأشاد بقرارها تقسيم المحافظة علي مرحلتين، الخارجة التي يتم تخريج دفعتها الليلة، وغدا تخريج دفعة الثانية بالداخلة. وعبر عن سعادته بالعرض الختامي للفرقة الذي يعد نموذجا فنيا.

وأعقب ذلك قدمت دفعة الخارجة عرض "صورة"، نتاج المشروع الذى أقيم على مدار ستة شهور. بمشاركة 40 متدربا من أبناء الخارجة. حيث قدم المتدربون لقطات فنية في العرض الغرض منها إظهار مهاراتهم وما وصلوا إليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر. وكان من بين اللقطات فقرة خصصت تضامنا مع فلسطين وأبناء غزة وصمودهم ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وفي الختام تم تبادل الدروع بين الهيئة والمحافظة، أعقبه تكريم التنفيذيين من الهيئة والمحافظة وفرع ثقافة الوادي الجديد وكافة الجهات المشاركة، وتكريم دفعة ابدأ حلمك من أبناء المدينة والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة.