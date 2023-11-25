عضو بالشيوخ: استدعاء إسرائيل سفيرى إسبانيا وبلجيكا محاولة بائسة لمنع دول أخرى من الاعتراض على سياساتها

قال المهندس أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب العدل، إن استدعاء إسرائيل سفيري إسبانيا وبلجيكا محاولة بائسة لمنع تحول مواقف المزيد من الدول ضد سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، وسط تجاهل تام لكل القوانين والقرارات الدولية، ضد شعب يطالب بأرضه المسلوبة منذ عقود.

الدور العربي في تسويق الموقف الفلسطيني

وأكد "قناوي" في تصريحات، له، اليوم، الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الدول العربية في التسويق للموقف الفلسطيني المتمسك بأرضه، والصامد تحت وطأة القصف العنيف للقطاع، وحشد مزيد من الدول المهمة لاتخاذ مواقف شبيهة بمواقف إسبانيا وبلجيكا.

وكانت إسرائيل قد استدعت، مساء أمس، سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين.

مباحثات الرئيس السيسي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بقصر الاتحادية رئيسي وزراء إسبانيا (رئاسة الاتحاد الأوروبي) وبلجيكا (الرئاسة المقبلة)، حيث تم عقد مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ثم تم عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا: "مستعدون أن الدولة دي تكون منزوعة السلاح، وأنه يكون فيه قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو قوات أمريكية حتى نحقق الأمن للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

وأضاف الرئيس السيسى: "إحياء المسار لن يكون الأمر المطلوب.. نحتاج إلى التحرك بشكل مختلف، وهو الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة، وهو يعكس مسئولية وجدية من المجتمع الدولي ودفع السلام".

وأكمل: كل 5 سنوات نتعرض لمسألة مماثلة وينتج عنها ضحايا ثم نتكلم عن إحياء المسار وحل الدولتين وتتآكل الفكرة أمام التفاصيل المختلفة.