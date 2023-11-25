"اقتصادية النواب": الهدنة تؤكد امتلاك مصر رصيدًا فى ملف التفاوض بين الجانبين

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تمتلك رصيدا فى ملف التفاوض بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وهذا ما يؤكد نجاح سريان الهدنة خلال الساعات القليلة الماضية وتسليم الأسرى برعاية مصرية خالصة، ويعكس فى نفس الوقت مكانة الدولة المصرية فى المنطقة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية منذ أول يوم فى الحرب التى يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل تتحرك بفاعلية أكثر من أى طرف آخر وتستخدم الدولة المصرية كل أدواتها لإحداث أي تغيير إيجابي فى الوضع الراهن فى غزة، بالإضافة إلى المطالبة ببلورة تسوية سياسية فى المستقبل لتنفيذ مبدأ حل الدولتين.

الدور المصرى لدعم الأشقاء الفلسطينيين لم ولن يتوقف

وأشار القطامى إلى أن الدور المصرى سواء على الصعيد السياسى والإنسانى لدعم الأشقاء الفلسطينيين لم ولن يتوقف، والشعب المصرى أظهر دورا بطوليا خلال هذه الأزمة، وذلك من خلال التفاف الشعب المصرى عن بكرة أبيه خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على السيادة المصرية والحدود من أي محاولات من شأنها النيل من أرض الوطن.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مصر حريصة على إرساء السلام فى المنطقة، وأن ما يحدث لن ينتج عنه سوى قتل المزيد من الأطفال والأبرياء ومحاولة لجر المنطقة لمنطقة نزاع، ومن ثم على جميع الأطراف أن تنتبه لهذا الأمر جيدا والتوصل لحلول جذرية فى هذا الأمر.

وتواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني حتى أمس الجمعة 2468 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و8440 طنًا من المواد الغذائية، و658 طنًا من الوقود، و6345 طنًا من المياه، فضلًا عن مواد إغاثة أخرى بلغت 1885 طنًا، بالإضافة إلى 82 قطعة من الخيام والمشمعات، و18 سيارة إسعاف، و1849 شاحنة.

كما استقبلت مصر نحو 236 مصابًا و273 مرافقًا لهم، وكذلك 8514 من حاملي الجنسيات الأجنبية و1256 مصريًا.