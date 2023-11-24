نائب بمؤتمر دعم فريد زهران : نقدم بديلا للتغيير يتطلب المشاركة بالانتخابات

قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل، إن هناك أكثر من ١٠٢ حزب في مصر، لكن الناس تعرف منها أسماء ١٠ أحزاب فقط، منها أحزاب مشهورة موالية للسلطة ومؤيدة لها، وأحزاب معارضة تعمل بكل جهد لتوصل صوتها للمواطن، ومن بين هذه الأحزاب حزب العدل وحزب المصري الديمقراطي، ولدينا أمانات في المحافظات تعمل بكل جهدها وكوادر وبرامج حقيقية.

يعملون دوما من أجل وضع حلول حقيقية لمشاكل الناس

وتابع القناوي، خلال مشاركته في المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران في محافظة أسوان، أن هذه الزيارة رابع أو خامس زيارة يأتي فيها إلى أسوان خلال أقل من ٣ سنوات، ويأتي من أجل مئات الشباب والشابات المجتهدين في حزب العدل، الذي يعملون دوما من أجل وضع حلول حقيقية لمشاكل الناس، مشيرا إلى أنه تقدم السنة الماضية بـ ٤ مقترحات برغبة تخص محافظة أسوان، وهذه السنة تقدم بمقترحين.

وأكد القناوي أنه زار قرى مثل الكوبانية، وعزبة كيما بعد السيول وقرى الأعقاب، مؤكدا أنه عمل على تقنين أوضاع عمال المحاجر، كما زار القناوي جزيرة هيصا وطالب بعمل مرسى لائقا للمراكب وعمل نقطة نجدة نهرية، مؤكدا أن الحزب الشقيق الذي يشاركنا التحالف وهو الحزب المصرى الديمقراطي لديه أمانة بأسوان ونائبة تعمل على عدد كبير من الملفات التي تخص المحافظة.

نقدم بديلا للتغيير على مستوى الوطن

وأوضح القناوي أننا اليوم نقدم بديلا للتغيير على مستوى الوطن، بديلا قويا وسلميا وآمنا، بديلا يتطلب أن تضع صوتك في الصندوق الانتخابي فقط في فرصة لا تأتي إلا كل ٦ سنوات، متابعا أن لدينا حملة رئاسية لها برنامج شارك فى وضعه أكثر من ٨٠ من حملة الماجستير والدكتوراة، وعلى رأسه شخصية محترمة لها خبرة طويلة وهو مرشحنا محمد فريد زهران، الذي ندعمه ونطلب اختياره رئيسا لجمهورية مصر العربية ٢٠٢٤.