فريد زهران: سأعمل على زيادة قيمة الصادرات إلى حجم يليق بالدولة المصرية

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، إن برنامجه الانتخابي يتضمن تحسين الهيكل الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاجية، مضيفًا أنه سيعمل من أجل زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات لتصل إلى الحجم الذي يليق بالدولة المصرية، التي تملك قوة بشرية عاملة تتخطَّى الـ60 مليون فرد.

توجيه الاستثمارات الحكومية إلى البحث العلمي والابتكار لدعم الصناعة

وأضاف زهران، أن ذلك سيتم من خلال التَّوسُّع في بناء المجمَّعات الصناعية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى البحث العلمي والابتكار لدعم الصناعة، وتجهيز حزمة تمويلية لإنقاذ آلاف المصانع المتعثرة والمغلَقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعة، بما يخدم توطين التكنولوچيا، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاج، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، واستغلال الميزة التَّنافُسيَّة في بعض القطاعات.

ولفت المرشح الرئاسي إلى أن الأموال اللازمة يمكن توفيرها من خلال إعادة توجيه أولويات الاستثمار، وخفض الإنفاق الحكومي.

وأوضح "زهران" أنه يتبنَّى في رؤيته إصلاحًا للقطاع الزراعي عبر التَّوسُّع في زيادة الإنتاج بشكل رأسي يعتمد على إنتاج مراكز البحوث الزراعية، بالإضافة لجذب الاستثمارات وتحفيز التصنيع الزراعي لتتحوَّل من بلد يصدِّر بعض الحاصلات الزراعية في صورتها الخام إلى بلدٍ يُصدِّر صناعات غذائية ذات جودة وقيمة مرتفعة، تساهم في حسن استغلال الموارد، وتعظيم الإيرادات الدولارية، ورفع مستويات التشغيل والإنتاجية.

وتابع زهران: "تحسين أحوال المزارعين والفلاحين، من خلال هذا التطوير، الذي ستقوده الدولة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية، بعد أن تعود إدارتها إلى أيدي الفلَّاحين".

ونوه إلى أنه سيعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مشروعات الصُّوَب الزراعية، وتعظيم الثروات الحيوانية، وإنتاج الأعلاف والاستزراع السمكي، وتكتفي الدولة هنا بدور المحفِّز والمراقب والمنظِّم، ممَّا سينعكس بالضرورة على خفض فاتورة الواردات، وتحسين هيكل الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

وأكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه سيعمل من أجل توفير الدعم الفني والمالي المناسب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِّغر، خاصة التي تعمل في إطار أنشطة الاقتصاد الأخضر - الصديق للبيئة.