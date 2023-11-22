الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستشار فريد زهران: "هدنة غزة" تؤكد ثقل مصر الاستراتيجى فى الملف الفلسطينى

محمد سالم
محمد سالم

قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن إعلان الهدنة في قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية أمريكية يؤكد أن مصر ستظل هي الدولة صاحبة الثقل الاستراتيجي الأكبر في الملف الفلسطيني، ورفضها لكل الحلول والمبادرات لتمرير سيناريو التهجير كان داعمًا كبيرًا لثبات الشعب الفلسطيني.

وأضاف سالم أن الهدنة التي أعلن عنها اليوم بين حماس وإسرائيل تتويج لجهود الوساطة المصرية القطرية بالأساس، وتضع علامات استفهام حول أدوار العديد من الدول بالمنطقة التي وضعت سابقًا تصورًا مختلفًا للملف الفلسطيني، ثبت فشله وهشاشته خلال هذه الحرب. 

الشعب الفلسطيني انتصر في هذه الحرب

وأشار المستشار السياسي للمرشح الرئاسي، فريد زهران، إلى أن الشعب الفلسطيني انتصر في هذه الحرب رغم ارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء، لأن إرادته لم تكسر، ولن يهجروا من أراضيهم مهما قُدم من أثمان باهظة، إلا أن من يدفع الثمن الأكبر هو دولة الاحتلال التي يدين ممارساتها الإجرامية كل الشعوب الحرة، حتى لو كانت المواقف الرسمية مخزية ومشينة.

واختتم حديثه بأن: جهود الدولة المصرية في فرض هدنة إنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع هي مقدرة للغاية، وأن الدولة المصرية باختلاف قياداتها عبر التاريخ كانت وستظل هي المساند الأكبر للشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف الاقتصادية ضاغطة، ونتمنى الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار، وأن تكون هذه الحرب دافعًا لإعادة التفاوض حول إنفاذ حل الدولتين وتسوية القضية بشكل نهائي.

الملف الفلسطيني الشعب الفلسطيني حماس وإسرائيل الوساطة المصرية هدنة انسانية الدولة المصرية

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