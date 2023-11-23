على الأغنيات النوبية.. انطلاق فعاليات مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران

على الأغنيات والرقصات النوبية، بدأ المؤتمر الجماهيرى الذي ينظمه حزب مصر الديمقراطي بمدينة أسوان، مساء اليوم، للمرشح الرئاسي فريد زهران، وذلك فى إحدى القاعات.

جاء ذلك ضمن مؤتمرات المرشحين للانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر القادم.

توافد أهالي أسوان لحضور المؤتمر

وتوافد عدد كبير من مواطني أسوان لحضور مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران وسماع البرنامج الانتخابى الخاص به، ورؤيته التى بناءً عليها ترشح فى الانتخابات الرئاسية.

ويتم تنظيم المؤتمر الجماهيرى للمرشح الرئاسي فريد زهران لليوم الثاني على التوالي حيث انه اول مؤتمر تم تنظيمه امس بمدينة إدفو شمال أسوان.

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