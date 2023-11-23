اليوم.. مؤتمر جماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بأسوان

تنظم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم الخميس، مؤتمرًا جماهيريًا بوسط محافظة أسوان، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.

وكانت قد عقدت الحملة مؤتمرًا جماهيريًا أمس الأربعاء بمدينة إدفو، وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري بإدفو: إننا لسنا فقراء، ولكن المشكلة في ترتيب الأولويات.

فيما قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم حملة فريد زهران، إن أسوان تستحق الكثير، نساء أسوان يستحقون الأفضل، مضيفة: كلنا نعاني والمرأة تتحمل العبء الأكبر.

وأضافت أميرة صابر أن الصعيد يستحق الأفضل، مصر كلها تستحق الأفضل، لافتة إلى أن أولويات التنمية يجب أن تبدأ بالصعيد، فالصعيد يستحق الأفضل، معًا للتغيير.

ضرورة الحاجة لانتخابات محلية

وفى كلمته، قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حمله المرشح الرئاسي فريد زهران، إن التغيير السلمي يأتي من انتخاب المرشح الرئاسي فريد زهران رئيسًا للجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الحاجة لانتخابات محلية لمراقبة ومحاسبة الهيئات المتقاعسة، وأن تلك الخطوة هي التي تعيد صورة مصر التي يحلم بها الجميع.

ودعا الجميع خلال كلمته للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار التغيير الذي لا بد من رؤيته ملموسًا على أرض الواقع، مشددًا أن العمل السياسي جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة، التي تأسست على يد محمد على، مرورًا بكفاح عمر مكرم ورفاقه، وحتى ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو في سبيل إعلاء الهوية المصرية ومحاربة التبعية.

جدير بالذكر أن المرشح بدأ مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الإسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، وثلاثة مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم.

ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم ٨ ديسمبر المقبل.