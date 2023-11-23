خلال مؤتمر أدفو للمرشح الرئاسى فريد زهران.. معتز الشناوى: التطوير لن يتحقق إلا بالتغيير

أكد الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم حمله المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال كلمتة الافتتاحية لمؤتمر إدفو للمرشح الرئاسي فريد زهران، على أن التطوير لن يحدث إلا بتغيير النظام الذي وصل بنا لما تعيشه قرية أبوالريش التي لم يدخلها الصرف الصحي، ومثلها الكثير من قرى الصعيد، سقطت سهوا أو عمدا من حسابات المسئولين.

وأضاف “الشناوي”، أن التغيير السلمي يأتي من انتخاب المرشح الرئاسي فريد زهران رئيسًا للجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الحاجة لانتخابات محلية لمراقبة ومحاسبة الهيئات المتقاعسة، وأن تلك الخطوة هي التي تعيد صورة مصر التي يحلم بها الجميع.

ودعا الجميع خلال كلمته للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار التغيير الذي لابد من رؤيته ملموسًا على أرض الواقع.

وشدد على أن العمل السياسي جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة، التي تأسست على يد محمد على، مرورًا بكفاح عمر مكرم ورفاقه، وحتى ثورة ٢٥ يناير ٣٠ يونيه في سبيل إعلاء الهوية المصرية ومحاربة التبعية.

وأكد على دعمه الكامل باسم حزب العدل لتأييد المرشح الرئاسي فريد زهران رئيسًا للجمهورية، وانخراطه في حملة الترشح كشريك أساسي في عملية إنشاء تيار سياسي قوي، متجانسا فكريًا، يصل تأثيره حد السماء في التعبير عما يستحقه المواطنين.

ولفت الشناوي إلى قيمة الإنسان التي تتمحور حولها أي نهضة حقيقية، وأن خطوة الترشح جاءت ترسيخا لمفهوم السياسة النظيفة التي تُعلي من القيم الأخلاقية، بالإضافة إلى أنه يقدم مصالح الوطن على أي مكاسب سياسية ضيقة.

كما توجه المتحدث الرسمي لحمله زهران بالشكر والتقدير إلى كل أهالي منطقة إدفو الكرام والنائبة زينب السلايمي والنائبة ريهام عبد النبي لجهودها في إعادة تشغيل مصنع لب الورق بعد توقفه لثلاث سنوات، وإعادة تشغيل مستشفى حورس بإدفو.