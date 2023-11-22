الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر جماهيري لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران في أسوان.. اليوم

فريد زهران
فريد زهران

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجة الانتخابي.

وكان قد أعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح بمدينة إدفو مساء اليوم الأربعاء، وآخر مساء الخميس بوسط محافظة أسوان.

وأوضح الشناوي، أن المؤتمرات بدأت من سرس الليان بالمنوفية مسقط رأس المرشح، ثم الإسكندرية ثم الفيوم تبعه ثلاثة مؤتمرات في محافظة أسيوط، ثم مؤتمر بالبدرشين بالجيزة، ومؤتمر بالفيوم، وسنلتقي خلال الأسبوع الجاري بأهالينا فى محافظة أسوان، وتستكمل الحملة جولتها في العديد من المحافظات.

تكثيف الدعاية الانتخابية

وكشف المتحدث الرسمي، أن جولات زهران، لاقت تفاعلًا من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وتقوم الحملة الآن بتكثيف الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.

ويواصل المرشح الرئاسي، لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم ٨ ديسمبر القادم. 

الدعاية الانتخابية المرشح الرئاسي فريد زهران محافظة أسوان الاصلاح الاقتصادي البرنامج الإنتخابي الصمت الانتخابي

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