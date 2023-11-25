السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الصناعات الغذائية: الرئيس أطلق مبادرة حياة كريمة مستهدفًا تغيير حياة أكثر من 60 مليون مصرى

خالد عيش عضو مجلس
خالد عيش عضو مجلس الشيوخ

قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، إن مؤتمر النقابة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي ليؤكد عمق العلاقات بين عمال مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، بشكل عام، ومن بينهم عمال الصناعات الغذائية بشكل خاص، والذين يربطهم علاقة وثيقة بالرئيس، فكان شعار المرحلة الماضية العمل والبناء من أجل الاستقرار، مشيرًا إلى أن عقد المؤتمر يهدف لدعم السيسي فى الانتخابات بعد استجابته لملايين العمال فى خوض السباق الانتخابى.

وأضاف عيش: ونحن اليوم نعلن موقف النقابة الداعم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، تلك المسيرة التى بدأت منذ 9 سنوات، وكان العمال فيها شريكا، وتم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية من أهمها حياة كريمة الذى استهدف أكثر من 60 مايون مواطن ليغير حياتهم للأفضل، قائلًا: نجتمع اليوم، لنقول نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

txt

النائب خالد عيش: قمة القاهرة للسلام تعكس قيادة مصر لقضايا المنطقة ودعم كبير للقضية الفلسطينية

وتابع: أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وجهود الرئيس الواضحة، ورسالة الواضحة للعالم بأنه غير مسموح بتهجير الشعب الفلسطينى، أو تصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر قدمت 75% من المساعدات التى قدمها العالم أجمع لصالح دعم أهل غزة، رغم ما تواجهه من أومات، وهو ما يؤكد موقف مصر الداعم دائما للأشقاء العرب، مضيفا: مصر ستكون بإذن الله السبب فى حل مشكلة القضية الفلسطينية، وظهر ذلك من خلال الهدنة التى بدأت فى غزة، مشيرا إلى أن نقابة الصناعات الغذائية قررت التبرع لصالح صندوق دعم مصر من خلال مؤسسة حياة كريمة، لتوفير المساعدات اللازمة لأهل غزة.

لماذا نختار الرئيس السيسي؟

واستطرد: لماذا نختار الرئيس السيسي؟ أولا استطاعت مصر تحت قيادته أن تكون القوة العسكرية رقم واحد فى المنطقة، بما أعاد الأمن والاستقرار للدولة فى وقت يشهد العالم كله العديد من الأزمات، وإعادة مصر إلى دورها في إفريقيا، إنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، وتطبيق القانون فيما يتعلق بدمج ذوى الإعاقة بسوق العمل، ومناقشة قانون العمل لتحقيق العدالة والتوازن فى علاقات العمل، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، ذلك كله يدفعنا للوقوف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأييدنا المطلق للرئيس، وقرارات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

النائب خالد عيش: جهود الرئاسة المصرية الأبرز في دعم "القضية الفلسطينية".. ومصر دائمًا السند للأشقاء

وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، خطة النقابة خلال الفترة المقبلة، وهى: 

أولًا: دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى 

ثانيًا: تبرع النقابة بمبلغ مالى سوف يتم تحديده لاحقًا لصالح مؤسسة تحيا مصر.. حياة كريمة لدعم غزة.

ثالثًا: حث العمال النزول والمشاركة بكثافة فى أيام التصويت بالانتخابات، وتشكيل غرف عمليات فى كل اللجان النقابية لمتابعة مشاركة العمال على مستوى الجمهورية.

رابعًا: إطلاق حملة" أنزل.. شارك"، للتأكيد على أن عمال مصر هم الحصان الرابح ولهم دور في كل ما يتعلق بالدولة.

خامسًا: جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد لنقابة الصناعات الغذائية، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت عنوان "كمل المسيرة".. من 150 ألف عامل بالصناعات الغذائية وأسرهم للرئيس.. هنكمل معاك الحلم".

خالد عيش النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

النائب خالد عيش: توجيهات الرئيس بتقليل ميزانية الدعاية لصالح الشعب الفلسطينى موقف تاريخى

الأكثر قراءة

عاجل.. كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

محمد صلاح: أحب "السوشى" واللعب مع ميسى ورونالدو.. وهذا أصعب ظهير واجهته

حماس: الاحتلال خرق الهدنة ولم يلتزم بعدد من بنودها.. ومستعدون لاتفاقات جديدة بشكل جدى

وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات الإلكترونية بتكلفة 280 مليون جنيه

مفأجاة في قضية البلوجر هبه السيد صاحبة قناة "أم زياد"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يطلق صاروخًا باتجاه الحدود مع لبنان

رغم الهدنة.. استشهاد طبيب وإصابة آخرين جنوب جنين