الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النائب خالد عيش: قمة القاهرة للسلام تعكس قيادة مصر لقضايا المنطقة ودعم كبير للقضية الفلسطينية

النائب خالد عيش
النائب خالد عيش

قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام من أجل وقف العدوان ومنع المزيد من التصعيد في قطاع غزة، إنما تعكس دور مصر القيادي والمحوري داخل المنطقة، ويؤكد أن مصر يعول عليها من جانب قوي اقليمية ودولية، وهو ما دارت حولة كلمات قادة وزعماء الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام. 


عيش: كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة كانت كاشفة للتحديات والمخاطر

وفي تصريحات صحفية قال النائب خالد عيش: كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة كانت كاشفة للتحديات والمخاطر ونداء لكل دول العالم بعدم التخلي عن مسئوليته تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت الثوابت المصرية التاريخية الداعمة للقضية مع الحفاظ علي أمن وسلامة الأراضي المصرية، مشيرًا إلي أهمية توقيت القمة بالتزامن مع ارتفاع الاصوات الدولية والإقليمية التي تندد بالعدوان الاسرائيلي ومن ثم توحيد تلك الأصوات لوقف المزيد من إراقة الدماء. 

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وأضاف النائب خالد عيش، "الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تحريك المجتمع الدولي وخاضت مصر جولات دبلوماسية عكست قدرة ومكانة مصر بالمنطقة، واليوم مع حضور ومشاركة 34 دولة و3 منظمات دولية لقمة القاهرة للسلام بمثابة شهادة ثقة في رؤية القيادة السياسية المصرية والتي تحملت المسؤولية في توقيت حساس للغاية في ظل مخاطر تحدق بنا، وتعكس دور مصر المحوري تجاه القضايا الإقليمية والعربية".

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وكان قد قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات له، إن العمال يؤيدون كل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، مشيدًا باللقاء الذي جمع الرئيس والمستشار الألماني، والذي أكد خلاله أن الأمن القومي المصري خط أحمر.

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