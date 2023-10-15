النائب خالد عيش: جهود الرئاسة المصرية الأبرز في دعم "القضية الفلسطينية".. ومصر دائمًا السند للأشقاء

قال النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن الجهود المصرية المبذولة على مدار الأيام الماضية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت الأبرز على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل وقف التصعيد وحماية أبناء الشعب الفلسطيني عبر اتصالات مكثفة لاحتواء الموقف، وفتح ممر إنساني دون شروط لنقل المساعدات إلي الجانب الفلسطيني.

عيش: الرئيس السيسي متمسك بوقف العنف ومنع المزيد من التصعيد

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: الرئيس السيسي متمسك بوقف العنف ومنع المزيد من التصعيد، حيث تتبني الدولة المصرية رؤية واضحة لا جدال فيها حول ضرورة إنهاء الصراع التاريخي الفلسطيني الإسرائيلي بحل الدولتين علي حدود يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ومنها أوسلو لعام 1993، وهو ما يمنع في النهاية المزيد من التدهور للوضع الإنساني داخل قطاع غزة، مشيرًا إلي أهمية تأكيد الرئيس في أكثر من مناسبة منذ بداية الأزمة وحتي الآن علي أن الأمن القومي المصري خط أحمر مع رفض كل المسارات الأخري التي يحاول من خلالها الجانب الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالي قطاع غزة، حيث شددت الرئاسة المصرية علي ضرورة التمسك بالحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم.



وأضاف "عيش": مصر دائمًا في مقدمة الدول التي تحملت مسئولية حل القضية الفلسطينية حيث تعمل علي ثلاث مسارات، الأول المسار المصري الفلسطيني من خلال المصالحة الفلسطينية، والثاني إقليميًا، والمسار الثالث دوليًا، لافتًا الي أن مصر تنزع الآن فتيل مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء، كما تعمل على حفظ مقعد ثابت لفلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط وحفظ الدولة الفلسطينية وأرض فلسطين وشعبها.