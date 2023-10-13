الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البدوي" يناشد عمال مصر المشاركة في الحملة الوطنية للتبرع بالدم لإنقاذ الشعب الفلسطيني

التبرع بالدم
التبرع بالدم

ناشد مجدى البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جموع العاملين في أرجاء مصر بالمشاركة فى الحملة الوطنية للتبرع بالدم لإنقاذ الشعب الفلسطيني، التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في 13 محافظة تحت عنوان (دمنا واحد).

وأضاف "البدوي"، في تصريحات صحفية، أن الشعب الفلسطيني الأعزل يتعرض حاليا لهجوم شرسة من الكيان الصهيونى خاصة أهلنا فى غزة وراح ضحية هذه الهجمة الآلاف من الشهداء والمصابين، لذا يجب علينا جميعا كعمال مصر أن المبادرة بمساندة أهلنا فى فلسطين.

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حملة للتبرع بالدم لصالح فلسطين فى العجوزة

وشدد البدوى على أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ثابت وداعم للقضية الفلسطينية حيث يعتبرها قضية العرب الأولى وأن الشعب المصرى سوف يقدم كافة أنواع الدعم للشعب الفلسطينى حتى يظل صامدا على أرضه.

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

ضمن مبادرة التحالف الوطنى.. تنظيم حملة للتبرع بالدم فى كفرالشيخ دعمًا لأهالى غزة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

فيما أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مُمثلا في مؤسسة الجارحي، وحياه كريمة، وصناع الحياة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بميدان المسلة وأمام الاستاد الفيوم الرياضي  لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

مجدي البدوي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحملة الوطنية للتبرع بالدم إنقاذ الشعب الفلسطيني صناع الحياة

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