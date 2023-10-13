الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم فى الفيوم لدعم فلسطين

التحالف الوطنى يطلق
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم في محافظة الفيوم لدعم

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مُمثلا في مؤسسة الجارحي، وحياه كريمة، وصناع الحياة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بميدان المسلة وأمام استاد الفيوم الرياضي لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما  يتم  بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وكانت قد شهدت البلاد في السنوات العشر الأخيرة إنجازات عديدة تحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في محافظة الفيوم، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والوطنية في جميع القطاعات، وشهد قطاع التعليم تطورات وتغيرات عديدة في هذه الفترة.

إنشاء وتطوير 11 مدرسة بالإدارة التعليمية فى مركز يوسف الصديق

وبلغت تكلفة تطوير وإنشاء هذه المدارس 68 مليونًا و513 ألف جنيه، وتشمل: عزبة بركة الابتدائية، ومنشأة قارون الابتدائية، وقصر قارون للتعليم الأساسي، والمشرق قبلي للتعليم الأساسي، وبطن إهريت، والهشترة الابتدائية، المقراني الإعدادية المشتركة، الريان تعليم أساسي، زكي صالح الفنية للبنات، وتوسعات وتحديثات في مدرسة العوني للتعليم الأساسي.

التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم في محافظة الفيوم لدعم
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم في محافظة الفيوم لدعم
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم في محافظة الفيوم لدعم
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم في محافظة الفيوم لدعم
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم في محافظة الفيوم لدعم
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم في محافظة الفيوم لدعم
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم في محافظة الفيوم لدعم
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم في محافظة الفيوم لدعم
التحالف الوطني حملات للتبرع بالدم محافظة الفيوم فلسطين الرئيس السيسي

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