حملة للتبرع بالدم لصالح فلسطين فى العجوزة

انطلقت منذ قليل حملة مؤسسة "صناع الحياة" للتبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين، داخل المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، التابع لوزارة الصحة والسكان، وهي الحملة التي تشارك فيها أيضًا مؤسسة "أبوالعينين للأعمال الخيرية".

وشهد المركز حالة من التفاعل والإقبال الكبير من قبل المواطنين للـتبرع بالدم لصالح غزة.

التبرع بالدم لصالح غزة

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة