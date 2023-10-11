الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى عبدالمجيد: مبادرة التبرع بالدم من المتحدة خطوة مهمة

المتحدة
المتحدة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن تبنيها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

وتنطلق الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وأكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذة الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن هذه المبادرة التي تبنتها المتحدة للخدمات الإعلامية تدل على قوتها، وإدراكها جيدًا للمسئولية التي تقع على عاتقها نحو دولة فلسطين.

وتابعت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذة الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "وهذه المبادرة جيدة جدًا، كما أن هذا يندرج تحت الدور الاجتماعي، ويدخل في إطار المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية، وهذا لم يكن الشكل الأول للمبادرات الاجتماعية التي تقوم بها المتحدة للخدمات الإعلامية، فنحن نجد دائمًا منها المبادرات التي تفيد البلاد والشرق الأوسط".


وأضافت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذة الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق: "يجب على جميع المؤسسات الإعلامية أن تنظر لما تفعله المتحدة للخدمات الإعلامية والدور الذي تقوم به للشعب المصري والشعوب العربية، وهذا يؤكد إدراكها خطورة دورها في المجتمع، وعلى المستويات المختلفة وهذا دور مهم جدًا وممتاز، وهذا سيشجع الكثير من الجهات للدخول في مثل هذه المبادرة الضرورية لأشقائنا في فلسطين".

هدف الحملة التي تبنتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لصالح الفلسطينيين

تجدر الإشارة إلى أن هدف الحملة التي تبنتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لصالح الفلسطينيين هو جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم.

جدير بالذكر أنه تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.

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