النائب خالد عيش: توجيهات الرئيس بتقليل ميزانية الدعاية لصالح الشعب الفلسطينى موقف تاريخى

أعلن النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عن كامل دعمه وتأييده وعمال الصناعات الغذائية لما صدر من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحملة الرسمية بخصوص تخصيص جزء من ميزانية الدعاية الانتخابية لصالح المؤسسات التي تعمل علي تقديم كل اشكال الدعم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة مؤسسة حياة كريمة.

خالد عيش: مصر دائمًا ما تكون مساندة لقضايا الأشقاء



وفي هذا الإطار، قال النائب خالد عيش، في تصريحات صحفية، النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية سبق وأعلنت موقفها الداعم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك من أجل استكمال المسيرة التي بدأها قبل سنوات، عبر إطلاق مبادرة "كمل المسيرة"، ومن هذا المنطلق نعلن استجابتنا لتوجيهات الرئيس بتوجيه جزء من هذا الدعم لصالح المؤسسات المصرية والتي تعمل منذ اليوم الأول على إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى أهالينا داخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر دائمًا ما تكون مساندة لقضايا الأشقاء، ودعوة عمالنا للتبرع إلى مؤسسة "حياة كريمة" لدعم أبناء الشعب الفلسطيني.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر والباحث السياسي، إن الهم والشغل الشاغل لفكر المصريين هو القضية الفلسطينية، مؤكدًا أننا ارتبطنا بشكل كبير بهذه القضية أكثر من أي شعب آخر، حيث أكد استطلاع رأي بأن 78% منشغلون بالشعب الفلسطيني وقضيتهم.

وأشار المفكر والباحث السياسي، خلال الجلسة النقاشية والتي حملت عنوان "غزة إلى أين" ضمن فعاليات مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية "صوت غزة من القاهرة"، والتي أذيعت على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف الفقي، أن قطاعات الشعب المصري وراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتصرف بموضوعية وقوة في قضية شديدة الحساسية، مؤكدًا أن رصيد السيسي ازداد لدى الشعب بسبب موقفه القوي أمام ما يحدث في غزة.