حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: موقف مرشحنا لدعم الشعب الفلسطينى واضح منذ الحرب

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي، عبر عن الموقف المصري المشرف بشكل لا شك فيه، والمتمثل في عدم تصفية القضية الفلسطينية، التهجير القسري وقصف المدنيين في غزة.

وأشار خلال الجلسة النقاشية لمجلس القبائل والعائلات المصرية والتي حملت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة إقامة سلام شامل وعادل، وهذا لن يحدث إلا بحل الدولتين.

ونوه فوزي، بأن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أول من طالب بوقف النار غير المشروط، بالإضافة إلى إرسال المساعدات الإنسانية بشكل سلس، مضيفًا أن الحل العسكري لن يدوم طويلًا، فموقفه واضح منذ بداية الحرب.